2020/03/25 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة مطلع الأسبوع المقبل موعداً لصرف رواتب العمال المضمونين المتقاعدين لشهري آذار ونيسان.وقال مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رائد جبار في تصريح صحفي، ان “الدائرة أكملت الإجراءات المتعلقة بصرف رواتب العمال المضمونين ” داعياً “المستفيدين الى مراجعة المصارف حسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. الإعلان عن موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. الإعلان عن موعد صرف رواتب العمال المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).