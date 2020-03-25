لماذا اعتذرت ايران عن قبول “اطباء بلا حدود” الفرنسيين؟

2020/03/25 | 11:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الصحة الايرانية اعتذارها بسبب الغاء حضور اطباء بلا حدود الفرنسيين الى ايران لاقامة مستشفى ميداني .وفي هذا الاطار اوضح المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور ان هذا الفريق الفرنسي كان من المقرر ان يقيم مستشفى ميدانيا بسعة 48 سريرا في احد المراكز العلاجية الايرانية واضاف : نحن اليوم لدينا عشرة الاف سرير […]

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