جامعة كربلاء المقدسة تنتج قناعا واقيا من كورونا بتقنية عالية

2020/03/25 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن مباشرة ملاكات كلية الهندسة في جامعة كربلاء بتنفيذ برامج عمل حول تقديم مساعدات طبية نوعية في ظل الازمة الصحية الحالية وذكرت الوزارة في بيان صحفي، ان “الكلية بينت ان هذه المساعدات الطبية تمثلت بصناعة قناع واقي بالاعتماد على تقنية التكنولوجيا المفتوحة وبطريقة الطباعة […]

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