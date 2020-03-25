2020/03/25 | 11:46 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السجن 5 سنوات وغرامة لمن ينشر صورا لمخالفة حظر التجول بالسعودية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 11:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السجن 5 سنوات وغرامة لمن ينشر صورا لمخالفة حظر التجول بالسعودية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السجن 5 سنوات وغرامة لمن ينشر صورا لمخالفة حظر التجول بالسعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).