الكاليتوس أو شجرة الكينا.. علاج فعال لفيروس كورونا

2020/03/25 | 11:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لحد الآن العلماء متفقون على أن علاج الكورونا الوحيد هو هدروكسي الكلوروكين وهو الدواء الذي إستخدم في علاج الملاريا، الكاليتوس أو شجرة الكينا هي مصدر الكلوروكين و الكنين اللذان يستخدمان الآن في علاج الملاريا و الأمراض المستعصية خاصة المعدية منها و الفيروسية وخاصة فيروسات الإنفلونزا .حيث يتم الآن معاجة مرضى داء كرونا بالكلوروكين لمدة […]

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