لا اسمح لأحد التكلم بسوء على

2020/03/25 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كتبت الفنانة والراقصة العراقية ميلاد سري تدوينة في صفحتها في فيس بوك، أكدت فيها انها لا تسمح لأحد بالتحدث بسوء عن صدام حسين ولا عن رغد صدام حسين ولا عن البعثيين.

ادناه نص تدوينه ميلاد سري:

السلام ع الجميع الي موجود بصفحتي من الآن فصاعدا لا اسمح لأي أحد يتكلم عن صدام حسين آلله ير...

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