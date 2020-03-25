تركيا تصدر قائمة تحمل عشرين اسم متورط بــ قتل

2020/03/25 | 11:56 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

قال مكتب المدعي العام في اسطنبول، اليوم، إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم يعتقد أنهم متورطون في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

وأوضح أن لائحة الاتهام تضم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق، س...

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