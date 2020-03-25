على رأسهم العسيري والقحطاني.. لائحة اتهام تركية ضد 20 مشتبها بهم في قضية قتل خاشقجي

2020/03/25 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب المدعي العام في اسطنبول، اليوم الأربعاء، إنه أعد لائحة اتهام ضد 20 مشتبها بهم يعتقد أنهم متورطون في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.وأوضح أن لائحة الاتهام تضم النائب السابق لرئيس المخابرات العامة السعودية، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق، سعود القحطاني، “بالتحريض على القتل العمد والتعذيب الوحشي”.[…]

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