بالصور.. حظر تجوال إجباري بقضاء سوق الشيوخ في الناصرية

2020/03/25 | 12:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار شهد قضاء سوق الشيوخ، جنوبي الناصرية اليوم الاربعاء فرض حظر للتجوال بشكل إجباري على المواطنين.وقال مراسل “العهد نيوز” بالمحافظة، بأن “القضاء شهد خلوه من المواطنين حيث أغلقت المحال التجارية والمجمعات والمطاعم بشكل واضح اليوم خلافا لما كان يجري في الأيام الماضية”.

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