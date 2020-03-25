2020/03/25 | 12:00 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخشى عراقيون على أرواح عشرات الآلاف من السجناء العراقيين، فيما ظهرت خلال الأيام الماضية، تحذيرات جدية من خطر تفشي فيروس “#كورونا” في السجون ومحاجر الاعتقال العراقية التي تكتظ هي الأخرى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاوفٌ من تفشي “كورونا” في سجون العراق، هل “العفو العام” هو الحل؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاوفٌ من تفشي “كورونا” في سجون العراق، هل “العفو العام” هو الحل؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).