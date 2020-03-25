محافظ صلاح الدين يمدد حظر التجوال في المحافظة إلى الأول من نيسان المقبل

2020/03/25 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، الأربعاء (25 آذار 2020)، تمديد قرار حظر التجوال في المحاف...





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