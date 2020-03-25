وزير الصحة: وصول أجهزة ومستلزمات طبية خاصة لكشف ومعالجة المصابين بفيروس كورونا من الصين

2020/03/25 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، الأربعاء (25 آذار 2020)، وصول أجهزة ومستلزمات طبية من الصين، خاصة بفيروس كورونا.

وقال علاوي في بيان، إن "أجهزة مستلزمات طبية خاصة بالكشف ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، قو وصلت إلى العراق من الصين".

وكان السفير الصيني، في العراق تشانغ تاو، قد أعلن في وقت سابق، وصول شحنتين اضافيتين من الاجهزة والمستلزمات الطبية الى العراق.

وابدى السفير الصيني "دعم بلاده ووقوفها مع العراق عبر تقديم كل ما هو ضروري وعاجل لتجاوز الازمة الحالية"، لافتا الى ان "الفترة العصيبة التي يمر بها العالم تحتاج اعلى مستويات التآزر والتكاتف بين البلدين الصديقين".

قبل ذلك، أعلن وزير صحة إقليم كردستان، سامان البرزنجي، الثلاثاء، أن الصين أرسلت أكثر من ألف مقياس فحص لفايروس كورونا المستجد إلى الإقليم.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده مع القنصل العام للصين في مطار اربيل الدولي إن "الصين زودت الاقليم بالف و80 مقياس فحص للفيروس، وسيتم توزيعها على المحافظات في الاقليم"، داعيا "المجتمع الدولي الى مساندة كردستان في عمليات المكافحة".

بغداد اليوم-صلاح الدين

أعلن محافظ صلاح الدين، عمار الجبوري، الأربعاء (25 آذار 2020)، تمديد قرار حظر التجوال في المحافظة الى الأول من شهر نيسان المقبل.

وأظهرت وثيقة صادرة عن الجبوري وتلقتها (بغداد اليوم)، أنه "إلحاقاً بمقررات خلية الأزمة، ق

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر طبي، الأربعاء، بإصابة مدير مستشفى سابق في بغداد، بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير مستشفى ابن النفيس السابق، حسين عبعوب، أُصيب بفيروس كورونا".

واشار الى أن "حسين عبعوب، هو شقيق أم

بغداد اليوم- كربلاء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء (25 آذار 2020)، أن جامعة كربلاء أنتجت ’’قناعاً واقياً’’ بتقنية عالية، للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مل

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