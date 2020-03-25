الدول العربية.. 522 متعافيا و86 حالة وفاة جراء فيروس

2020/03/25 | 12:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في الدول العربية حتى ليلة الثلاثاء -الأربعاء، 522 شخصا، فيما بلغ عدد المتوفين 66 مصابا.





وأكبر رقم من المتعافين، أعلنته البحرين في آخر إفادة صحفية، مؤكدة بلوغ عدد المتعافين لديها 177 شخصا، من مجموع 392 مصابا.





وفي العراق، سجلت 75 حالة شفاء من الفيروس، من مجموع 316 مصابا.





وعلى التوالي، قالت السلطات المصرية، ليلة الثلاثاء - الأربعاء، انها سجلت 80 حالة شفاء من الفيروس.





وفي الإمارات، أعلنت دائرة الصحة، تعافي 45 مصابا، من مجموع 248 إصابة.



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وتلي هذه الأرقام، أرقام قدمتها قطر، تفيد بتعافي 41 شخصا، من مجموع 526​ مصابا.





أما الكويت فقد اعلنت عن تعافي 39 مصابا، من مجموع 191 إصابة مؤكدة.





السعودية، أعلنت وزارتها للصحة، تعافي 28 شخصا، من ضمن 767 حالة مؤكدة.





وفي فلسطين وسلطنة عمان، سجلا نفس أرقام المتعافين، بـ 17 حالة شفاء، من مجموع 60 مصابا في فلسطين، و84 مصابا في سلطنة عمان.





وفي لبنان، أعلن تعافي 8 مصابين، من مجموع 318 إصابة، فيما لم تسجل الأردن حتى اليوم، سوى حالة واحدة، من مجموع 154 حالة إصابة.





ومغاربيا، أعلنت الجزائر شفاء 65 مصابا من إجمالي 264 شخصا، فيما المغرب لم يسجل حتى صباح الأربعاء، سوى 6 حالات شفاء، من مجموع 170 إصابة معلنة.





تونس، سجلت حالة شفاء واحدة، من إجمالي 114 مصابا.





أما السودان، لم تسجل أية حالة شفاء إلى اليوم، من الـ3 إصابات المعنلة.





وتغيب لدى منظمة الصحة العالمية، معلومات دقيقة في دول تعرف حروبا أهلية، مثل اليمن، لكن كل من السلطات السورية في دمشق، والليبية في طرابلس، أعلنتا تسجيل إصابة واحدة بالفيروس.





وفي جانب الوفيات، سجلت العراق أكبر نسبة معلنة عربيا، بوصول العدد الإجمالي للوفيات إلى 27 شخصا، من مجموع 316 إصابة، تليها مصر بـ20 مصابا، من مجموع 402 مصابا.

فيما بلغ عدد الوفيات الجزائر 19 حالة، وفي الإمارات 2، والبحرين وتونس 3 لكل منهما، ولبنان 4، والمغرب 5، وتونس 4، فيما سجلت السعودية والسودان حالة واحدة، لكل منهما.



والبحرين 2، وتونس 3،

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