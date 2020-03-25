بومبيو يتهم الصين بإخفاء معلومات عن فيروس كورونا

2020/03/25 | 12:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بإخفاء معلومات عن العالم للحيلولة لوقف تفشي فيروس كورونا.

وكرر بومبيو، في مقابلة مع برنامج "واشنطن ووتش" الإذاعي، اتهامات سابقة بأن تأخر بكين في مشاركة المعلومات حول الفيروس سبب مخاطر للناس في أنحاء العالم، قائلا إن هذا "عرّض حقا حياة الآلاف للخطر".

وتابع قائلا: "ما يقلقني هو أن هذا التعتيم وهذا التضليل الذي يشارك فيه الحزب الشيوعي الصيني لا يزال يحرم العالم من المعلومات التي يحتاجها كي يتسنى لنا منع حدوث إصابات جديدة أو تكرار شيء كهذا مرة أخرى".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنها "أزمة عالمية مستمرة تحتاج للتأكد من أن كل دولة تتعامل اليوم بشفافية وتتشارك المعلومات عما يحدث بالفعل كي يتسنى للمجتمع العالمي وللرعاية الصحية العالمية وللعاملين في مجال الأمراض المعدية أن يبدؤوا معالجة هذا بشكل شامل".

وأضاف بومبيو، أنه "لا بد من اتخاذ قرارات في غاية الأهمية مستقبلا حول هيكل العلاقات الأمريكية الصينية"، وقال إن "تحديات سلاسل الإمداد التي تواجهها الولايات المتحدة كانت بسبب شركات تدير سلاسلها للإمداد من الصين وليس هنا في الولايات المتحدة".

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