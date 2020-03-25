الكويت تعلن شفاء أربع حالات جديدة من كورونا

2020/03/25 | 12:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن وزیر الصحة الكویتي، باسل الصباح، الیوم الأربعاء، عن شفاء 4 حالات جدیدة من المصابین بفیروس كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن الصباح قوله إن المتماثلين للشفاء مواطنان ووافدان، مشيرا إلى ارتفاع عدد الحالات التي تعافت في البلاد إلى 43 حالة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية وبذلك ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في الدولة إلى 189 حالة.

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