ميسي وغورديولا يتبرعان لمحاربة كورونا

2020/03/25 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبرع مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، ومدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، بمليون يورو، للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.وذكرت صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن “تبرع ميسي ينقسم بين مستشفى في برشلونة، ومركز طبي آخر في بلده”.وأضافت أن “غوارديولا خصص تبرعه لحملة تتبناها مؤسسة أنخيل سولير دانييل الخيرية، وكلية الطب في برشلونة”.ونقلت الصحيفة عن المستشفى بالقول، […]

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