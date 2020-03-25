الاعلان عن وفاة وزير الدفاع السوداني !

2020/03/25 | 12:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكدت وسائل إعلام سودانية فجر اليوم الأربعاء، وفاة وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن جمال الدين عمر، بدولة جنوب السودان إثر إصابته بذبحةٍ صدرية.وقال موقع “راكوبة نيوز” السوداني، إن وزير الدفاع السوداني الفريق جمال عمر، توفي بدولة جنوب السودان إثر ذبحة صدرية وفق المعلومات الأولية.وأضاف الموقع نفسه وفقاً لمصادر تحدثت إليه، أنه […]

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