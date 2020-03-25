2020/03/25 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، الأربعاء، سحب قواتها العسكرية العاملة في العراق، نتيجة التهديدات الأمنية وانتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن “طائرة عسكرية إيرباص A-319 هبطت مع ثلاثين من أعضاء فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك في العراق، في مدينة براغ”. وأضافت، أن “فرقة العمل الرابعة لجيش جمهورية التشيك في العراق تتكون من جنود يشغلون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الدفاع التشيكية تعلن سحب قواتها من العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الدفاع التشيكية تعلن سحب قواتها من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).