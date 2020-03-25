الفتح لـ”العهد نيوز” لن نساوم على دماء الشهداء من اجل تشكيل حكومة الزرفي

2020/03/25 | 12:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، رئيس الجمهورية برهم صالح ، متهما إياه تجاوز الأغلبية الشيعية.وقال الموسوي في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الأربعاء، ان “تكليف عدنان الزرفي جاء خلافا لمبدأ التوافق الشيعي الذي حاول من خلاله رئيس الجمهورية إيجاد شرخ جديد بين مؤيد ومعارض”.وأضاف أن “رئيس الجمهورية مارس دور سلبي عندما كلف […]

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