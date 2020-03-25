الرافدين يقرر تأجيل اقساط سواق الأجرة لمدة شهرين بسبب الحظر

2020/03/25 | 12:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرة مصرف الرافدين افراح علي، اليوم الأربعاء، عن تأجيل اقساط “سواق الاجرة” لمدة شهرين بتوصية من وزير المالية فؤاد حسين مباشرة بسبب حظر التجوال.وقالت علي، إن “أقساط سواق الأجرة ستؤجل لمدة شهرين بتوصية من وزير المالية فؤاد حسين بشكل مباشر”.وأضافت، أن “المصرف سيكمل رواتب الموظفين خلال ثلاثة أيام”، مؤكدة […]

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