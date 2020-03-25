إنشاء دار لحجر الاطفال المصابين بكورونا في السليمانية

2020/03/25 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- السليمانية اعلنت مديرية الرعاية الاجتماعية في مدينة السليمانية، اليوم الاربعاء، عن انشاء دار خاصة باستقبال الاطفال المشتبه باصابتهم بفايروس كورونا في اجراءات جديدة للحد من انتشار فايروس كورونا والوقاية منه، واكد مدير الرعاية الاجتماعية في مدينة السليمانية عمر كولبي في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إنه “تم العمل على انشاء دار وذلك بالتعاون […]

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