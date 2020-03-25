2020/03/25 | 12:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن فايروس كورونا المستجد “كوفيد 19” لا ينتقل عبر الهواء.وذكرت ​المنظمة في بيان​ أنه “لا يوجد أي دليل علمي على انتقال ​فيروس كورونا​ المستجد عبر الهواء”، موضحة أن “كورونا ينتشر عن طريق القطيرات والمخالطة ويمكن منعه بنظافة اليد والجهاز التنفسي والمباعدة الاجتماعية”.وطالبت المنظمة، مقدمي الرعاية الصحية “اتباع احتياطات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: “كورونا” لا ينتقل عبر الهواء وينتشر عبر المخالطة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: “كورونا” لا ينتقل عبر الهواء وينتشر عبر المخالطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).