2020/03/25 | 12:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر النوبات القلبية، المرض الأكثر فتكا بالبشر حول العالم، ويربط العديد من الأشخاص أعراضه بآلام الصدر، متجاهلين الأعراض الأساسية الأخرى ولا يبالون بالأمر حتى حدوث الأضرار والتي تصل إلى الوفاة.ويجب التفريق بين آلام الصدر العادي وآلام الصدر المصاحب للنوبة القلبية، فالآلام المرتبطة بها هي: الشعور بالضيق أو الثقل أو الضغط على الصدر، ووصف بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على أهم عوامل وأعراض النوبة القلبية الخطيرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على أهم عوامل وأعراض النوبة القلبية الخطيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).