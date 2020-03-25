تشكيل العتبة العلوية وبالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي يعفران مستشفى البصرة العام للحد من انتشار كورونا

2020/03/25 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ تشكيل العتبة العلوية التابع للحشد وبالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي وحملة الأنصار، الأربعاء، حملة تعفير وتعقيم مستشفى البصرة العام للحد من انتشار وباء كورونا.

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