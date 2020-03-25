بالصور.. مرور اربيل تحبط عملية تهريب نيباليين إلى المحافظة

2020/03/25 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستاناعلنت مديرية المرور في محافظة اربيل اليوم الاربعاء احباط عملية تهريب شخصين يحملان الجنسية النيبالية الى المحافظة.وقال المتحدث باسم المرور فاضل حاجي في بيان، ان مفارز شرطة مرور اربيل ضبطت صباح اليوم عجلة كانت تعتزم ادخال نيباليين مقابل مبلغ مالي.واشار الى انه تم فرض عقوبة على سائق العجلة وارسال النيباليين الى الفحص الطبي، مشددا بالقول "رجاء لا تدمروا المدينة والبلاد مقابل مبلغ من المال".

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