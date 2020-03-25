بالوثيقة.. تمديد حظر التجوال في صلاح الدين لغاية مطلع الشهر المقبل

2020/03/25 | 12:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقرر رئيس خلية الأزمة في محافظة صلاح الدين المحافظ، عمار جبر خليل، الاربعاء، تمديد حظر التجوال في المحافظة لغاية الأول من نيسان المقبل.

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