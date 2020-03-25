قانون جديد في روسيا..7 أعوام سجنا لمن لا يلتزم بالحجر الصحي

2020/03/25 | 12:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدرس مجلس الدوما الروسي تعديلات يتوقع أن تدخل في القانون الجنائي الروسي بشأن تشديد العقوبة لقاء انتهاك القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة.واقترحت التعديلات بفرض غرامة قدرها مليونا روبل (نحو 25 ألف دولار) على من يخرقون القواعد الصحية المتعلقة بالأوبئة، وتؤدي إلى وفاة إنسان.كما يقترح بمنع هؤلاء من احتلال بعض المناصب الإدارية أو ممارسة بعض […]

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