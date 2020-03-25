الخارجية تكشف عدد عراقيي الخارج المصابين بـ ’’كورونا’’ وتؤكد وصول مناشدات من 5 دول للإخلاء

2020/03/25 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، احمد الصحاف، الأربعاء (25 اذار 2020)، عن عدد المصابين بفايروس ...





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