2020/03/25 | 12:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

كشفت هيأة الانواء الجوية، الأربعاء (25 آذار 2020)، عن حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة، مب...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أمطار خفيفة ودرجات حرارة مرتفعة في عموم البلاد.. حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أمطار خفيفة ودرجات حرارة مرتفعة في عموم البلاد.. حالة الطقس لليوم والأيام الأربعة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).