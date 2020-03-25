وزير الثقافة يهنئ المسرحيين العراقيين بمناسبة يوم المسرح العالمي

2020/03/25 | 12:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد هنأ وزير الثقافة والسياحة والآثار الدكتور عبد الأمير الحمداني اليوم الأربعاء، المسرحيين العراقيين بمناسبة يوم المسرح العالمي.وقال الحمداني في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن الاحتفال باليوم العالمي للمسرح يشكل عيداً لكل الإنسانية وانتصاراً لقيم السلام والتسامح والجمال ومناسبة للمسرحيين في بقاع الأرض لإشاعة البهجة والتضامن ضد الغلو والتطرف والإقصاء.[…]

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