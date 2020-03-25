لا ترقصوا على جراح شعبكم

2020/03/25 | 12:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي منذ أن أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن اكتشاف أول إصابة بمرض الكورونا المستجد القاتل ..كنّا على يقين أنّ هذا الوباء سينتشر في إيران وسينتقل إلى العراق من...أكمل القراءة ←

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