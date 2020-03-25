جامعة كربلاء تبتكر قناعا طبيا واقيا بتقنية عالية

2020/03/25 | 12:36 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء، عن إنتاج جامعة كربلاء قناعا واقيا بتقنية عالية،...

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