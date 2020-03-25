لاعب سابق يصاب بكورونا في اسبانيا

2020/03/25 | 12:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

احتجز حارس المرمى الأرجنتيني السابق، هوجو جاتي، البالغ من العمر 75 عاما، في أحد مستشفيات العاصمة الإسبانية مدريد، بعدما أكدت الاختبارات معاناته من فيروس كورونا الجديد، الذي يعصف بالعديد من دول العالم، وفقا لما أفاده نجله لوكاس لوسائل إعلام محلية في بلاده.

وصرح لوكاس جاتي لشبكة (إنفوابي) "أبلغنا أنه بحالة جيدة، لكنه مستاء من إصابته بالمرض، ننتظر تعافيه قريبا وأن يواصل التحسن، ونأمل أن ينتهي هذا الجنان".

ولعب جاتي في صفوف أكبر الأندية الأرجنتينية من الستينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي مثل ريفر بليت وخيمناسيا لا بلاتا واختتم مشواره في صفوف بوكا جونيورز.

وبالأمس سجلت إسبانيا أعلى معدل وفيات بسبب الوباء، (514 حالة)، ليصل اجمالي ضحايا كوفيد-19 في البلد الأوروبي إلى 2700 بينما ارتفع عدد المصابين ليناهز الـ40 ألف حالة.

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