15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

2020/03/25 | 12:36 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 99 حالة، فيما شفي من المرض 17 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن "سبع حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، فيما تخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي".

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار الجاري، فيروس كورونا، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

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