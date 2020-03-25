المياه تعود إلى الحسكة بعد انتهاء الابتزاز التركي

2020/03/25 | 12:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير مؤسسة المياه في الحسكة السورية بدء ضخ مياه الشرب من محطة علوك إلى مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بعد ثلاثة أيام من قطع المياه من قبل القوات التركية والمجموعات الارهابية.وكان قائد القوات الروسية في منطقة الجزيرة الجنرال أناتولي قد اعلن عن مفاوضات روسية، مع الجانب التركي حول إعادة تشغيل محطة علوك لإعادة […]

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