قائممقام الفلوجة يؤكد لـ”العهد نيوز” المباشرة بعمليات تعقيم المراكز الامنية لتجنب الاصابة بكورونا

2020/03/25 | 12:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ورئيس خلية ازمة كورونا في القضاء مؤيد فرحان الدليمي، اليوم الاربعاء، المباشرة بمرحلة تعفير وتعقيم كافة المؤسسات الامنية لتجنب الاصابة بفيروس كورونا.وقال الدليمي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع الجهات المعنية اطلقت المرحلة الشاملة لعمليات تعفير وتعقيم كافة المؤسسات الامنية في خطوة تهدف الى […]

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