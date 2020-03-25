السفارة العراقية في ايطاليا: لا اصابات بين أعضاء السفارة

2020/03/25 | 12:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طمأنت السفارة العراقية في إيطاليا جاليتها بعدم وجود إصابات بين أعضاء السفارة والملحقيات....

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