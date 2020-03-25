مينا والحجر الترفيهي في الاردن! .. د.حميد عبدالله

2020/03/25 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.حميد عبدالله بامكانياتها المالية المتواضعة ، وبادارتها الحكومية النابهة ، وبجهازها الاداري المخلص والمتفاني والحريص حققت الاردن نجاحا باهرا في التصدي لفايروس كورونا ، والتعاطي مع الازمة باجراءات صارمة وقاسية تلقاها الاردنيون باريحية وارتياح ، لانها ، بالنتيجة، ستكون جدارا آمنا يحميهم من الوباء الفتاك! ملك الاردن جلالة عبد الله بن الحسين يدير بنفسه […]

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