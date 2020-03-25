مقارنة لحركة الطيران قبل وبعد.. صور صادمة لسماء تخلو منها الطائرات جراء انتشار فيروس كورونا

2020/03/25 | 12:41 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة مع توسع رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت العديد من الدول العربية والعالمية قرارات مهمة لوقاية مواطنيها، أبرزها تعليق حركة الطيران من وإلى أراضيها.وبالتالي، إذا نظرت إلى السماء عبر الأقمار الصناعية، ستلاحظ أن السماء تبدو مختلفة بشكل كبير عما كانت عليه قبل شهر واحد فقط.وفي الوقت الذي يتضاءل فيه عدد […]

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