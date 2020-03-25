2020/03/25 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التجارة عن تجهيز خزين استراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: خزين استراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة: خزين استراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).