2020/03/25 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة التجارة عن تجهيز خزين استراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة: خزين استراتيجي لتأمين المواد الغذائية للشهرين المقبلين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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