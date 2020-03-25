نائب يكشف أبرز مباحثات المجموعة الكردية مع الزرفي

2020/03/25 | 12:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب عن كتلة المستقبل الكردستانية سركوت شمس الدين، أبرز مباحثات المجموعة الكردية مع رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.

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