الرئيس روحاني: الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة بشان تنقلات المواطنين بين المدن

2020/03/25 | 12:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس الايراني حسن روحاني، أن الحكومة ستتخذ إجراءات أكثر صرامة بشان تنقلات المواطنين بين المدن، بهدف الحد من تفشي فيروس “كورونا” في البلاد.وخلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، اوضح الرئيس روحاني بان الغالبية العظمى من موظفي الدولة البالغ عددهم مليونين و 450 الفا قد تم تعطيلهم وقررنا بان يحضر ثلثهم الدوام بصورة متناوبة فيما […]

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