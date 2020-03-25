2020/03/25 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص يبدو ان وباء كورونا القاتل، حرف اهتمام الجميع على ما يحدث في العملية السياسية من ازمة كبيرة جدا، متمثلة بتكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة.وهذه الازمة احدثها رئيس الجمهورية برهم صالح الذي تجاوز الجميع وكذلك الدستور من خلال ترشيحه، بدون الرجوع الى الكتلة الاكبر التي حددها الدستور، والمتمثلة بتحالف الفتح.محور […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح يحمل برهم صالح وزر تكليف الزرفي .. وآخرون يؤكدون انه : لن يمر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح يحمل برهم صالح وزر تكليف الزرفي .. وآخرون يؤكدون انه : لن يمر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).