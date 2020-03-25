إلهام مانع - من منكم يحُب اليمن؟

2020/03/25 | 12:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إلهام_مانع خمس أعوام مرت على بدء الحرب في اليمن.في الخامس والعشرين من مارس 2015.مرت على من يعيش في اليمن كالدهر.بين قنابل وحصار وتجويع.يستيقظ اليمني واليمنية صباحاً ويتساءلان، كيف أجد القوة في نفسي لمواجهة هذا الكابوس القابع على ارواحنا؟ كيف أحمي فلذات اكبادي، كيف أؤمن لهم ولهن اللقمة والصحة والمستقبل؟هذا السؤال، سؤال الإنسان اليمني، بكل اطيافه وتنوعه، لا يعني الكثير لكل اطراف الحرب.مشغ......

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