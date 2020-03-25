مرور أربيل : إحباط محاولة تهريب شخصين اثنين إلى داخل المحافظة

2020/03/25 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحبطت مديرية المرور بمحافظة أربيل، محاولة تهريب شخصين يحملان الجنسية النيبالية، إلى داخل المحافظة.

وأوضح المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في تصريح، أن مفارز شرطة مرور المحافظة، تمكنت صباح الأربعاء من ضبط مركبة كانت تعتزم إدخال النيباليين الإثنين مقابل مبلغ من المال، مؤكدا فرض عقوبة على سائق المركبة إضافة إحالة النيباليين إلى الفحص الطبي.

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