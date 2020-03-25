2020/03/25 | 12:48 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "غرفة عمليات أربيل" تحدد الفئات المسموح لها بالتجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/25 | 12:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غرفة عمليات أربيل" تحدد الفئات المسموح لها بالتجوال ) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غرفة عمليات أربيل" تحدد الفئات المسموح لها بالتجوال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).