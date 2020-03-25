تراجع الصادرات غير النفطية السعودية بـ 15% في كانون الثاني على أساس سنوي

2020/03/25 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت الصادرات السلعية غير النفطية في كانون الثاني 2020 انخفاضاً 15% بمقدار 2,883 مليون ريال عن يناير 2019، حيث بلغت قيمتها 16,349 مليون ريال في يناير 2020 مقابل 19,232 في يناير 2019، وجاء وذلك نتيجة لانخفاض أهم السلع وعلى رأسها "منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها" و"اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما" والتي تشكل ما نسبته %30.8 و %30.1 على التوالي من الصادرات السلعية غير البترولية لشهر يناير / كانون الثاني 2020 حيث سجلت هذه السلع انخفاضاً نسبته %21.7 بمقدار 2,754 مليون ريال عن يناير 2019.

كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الشهر السابق ديسمبر بمقدار 2,770 مليون ريال وبنسبة 14.5%.

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