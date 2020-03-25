إدارة ترامب تتفق مع الكونجرس على تحفيز بقيمة تريليوني دولار لمواجهة آثار كورونا

2020/03/25 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قال مفاوضون يوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصلت إلى اتفاق مع أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتحفيز اقتصادي هائل للتخفيف من تأثير تفشي فيروس كورونا.

وسيصوت مجلس الشيوخ على الحزمة التي تبلغ قيمتها تريليوني دولار في وقت لاحق يوم ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب عليها بعد ذلك بفترة قصيرة.

وقال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد مفاوضات بين مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين ووزير الخزانة ستيفن منوتشين ومساعدين آخرين كبار لترامب استغرقت أياما ”سنقر هذا التشريع في وقت لاحق اليوم“.

وليس من المقرر أن يتوفر نص الاتفاق إلا في وقت لاحق يوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تعطي حزمة التحفيز دفعة للاقتصاد بضخ مساعدات هائلة بما في ذلك تمويل بقيمة 500 مليار دولار لمساعدة القطاعات المتضررة بشدة من خلال قروض ومبلغ مماثل كمدفوعات مباشرة لملايين الأسر الأمريكية بما يصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

كما يُتوقع أن تشمل بنود أخرى 350 مليار دولار كقروض للشركات الصغيرة و250 مليار دولار لتوسيع نطاق مساعدات البطالة.

وقال تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إن الحزمة ستشمل أيضا مئة مليار دولار للمستشفيات والأنظمة الصحية إلى جانب أموال إضافية لتلبية احتياجات أخرى للرعاية الصحية.

وسيتم تخصيص حوالي 150 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والحكومات المحلية على مكافحة الفيروس.

وليصبح اتفاق التحفيز قانونا، ينبغي أن يقره مجلس الشيوخ حيث يمثل الجمهوريون الأغلبية ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون ثم يوقع عليه ترامب.

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