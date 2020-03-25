لماذا أثار تكليف الزرفي هلع المليشيات في العراق؟

2020/03/25 | 12:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حميد الكفائي لم يتأخر الرئيس العراقي برهم صالح كثيرا بعد انتهاء المدة الدستورية لاختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، بل سارع خلال ساعات من انتهائها إلى تكليف السيد عدنان الزرفي، رئيس...أكمل القراءة ←

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