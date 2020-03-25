طرق الدفن المؤلمة لـ”ضحايا كورونا” تفتح باب الجدال.. هل تستطيع الجثة المصابة نقل العدوى؟

2020/03/25 | 12:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ربما تعتبر مشاهد دفن المتوفين بفيروس كورونا التي انتشرت مؤخرًا، من أكثر المشاهد الصادمة والمؤلمة التي لم يسبق ان يشهدها العراقيون كثيرًا، وممكن القول أن طريقة الدفن “المهينة” كما يراها البعض أشد وقعًا على قلوب كبار السن من الخوف من الإصابة، حيث يودع المتوفى وحيدًا بعيدًا عن قبور احبائه التي اعتاد العراقيون […]

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